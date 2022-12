Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 decembrie 2022, Inalta Curte va relua judecarea procesului in care procurorul Emilian Eva a fost condamnat pentru corupție. In 2017, Inalta Curte l-a condamnat pe Eva, in prima instanța, la 2 ani și 11 luni inchisoare cu suspendare pentru savarșirea

- Judecatoarea Alina Ioana Ilie, de la Inalta Curte de Casație și Justiție – care a facut parte din completul ce a decis retrimiterea la Parchet a dosarului in care fostul procuror Mircea Negulescu este acuzat, alaturi de un fost politist, ca a „fabricat” probe – iese la pensie. Cererea de pensionare,…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce a descoperit ca avocata Cameliei Bogdan in procesul pierdut la CEDO a fost judecatoarea Lucia Zaharia de la Curtea de Apel București. Mai mult, un birou al Curții de Apel a fost folosit drept adresa de…

- Elena Udrea a pierdut ultima șansa de a fi eliberata, dupa ce solicitarea ei de a-i fi anulata condamnarea de sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a fost respinsa. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator, explica, referitor la consecințele deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, ca aproape toate dosarele inca deschise și in care sunt vizate fapte comise inainte de 2014 ar putea fi inchise. Adrian Toni Neascu este de parere ca in…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat, marți, soluția in cazul aplicarii deciziilor Curții Constituționale a Romaniei privind prescripția. Completul ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit modul de aplicare a Deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia…

- Compania olandeza Damen a pierdut definitiv procesul cu Ministerul Apararii Naționale (MApN) in dosarul ce viza achiziția de corvete. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a fost luata, miercuri, in ziua vizitei oficiale in Romania a premierului olandez Mark Rutte și la doar o zi distanța…

- Fosta șefa a SIIJ Adina Florea mai primește o palma de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecatorii ICCJ au decis retrimiterea la Parchet a dosarului in care fostul procuror Mircea Negulescu este acuzat, alaturi de un fost politist, ca a „fabricat” probe si a obligat mai multe persoane…