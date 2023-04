Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, principala acuzata in scandalul de corupție Qatargate, va fi cercetata in continuare in arest la domiciliu, conform unei decizii a judecatorilor belgieni. Eva Kaili va avea brațara electronica de monitorizare. Judecatorul de instrucție a decis…

- Elevul de la Liceul Ion Creanga, reținut pentru tentativa de omor dupa ce a atacat-o pe profesoara de limba japoneza cu un cuțit, ar fi premeditat fapta, arata observatornews.ro. Potrivit sursei citate, elevul care și-a injunghiat profesoara ar fi postat pe grupul de Whatsapp al clasei mesarul: „Ar…

- Fosta procuroare Adina Florea a derulat ilegal un control la Parchetul Judecatoriei Mangalia, unitate subordonata Parchetului Tribunalului Constanța, pe care l-a condus. Controlul a fost dispus, anul trecut, de Inspecția Judiciara, unde activa Florea, cu incalcarea Legii 305 / 2022 privind Consiliul…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a devenit dușmanul gruparii paramilitare ruse Wagner. Conform cotidianulil Il Foglio, recompensa oferita de mercenari pentru acesta ar fi in jur de 15 milioane de dolari. Informația i-a fost adusa la cunoștința oficialului italian in urma cu 10 zile, printr-un…

- Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,…

- Grupul parlamentar al USR va adresa conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) o solicitare pentru a veni la Parlament pe tema politelor RCA, a declarat, miercuri, senatorul Anca Dragu. „Astazi am discutat deja cu colegii mei si noi am mai cerut ca ASF sa vina sa discutam. Nu se intampla…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. „Anul 2022 a fost unul fara precedent pentru industria energetica, cu dificultati in…