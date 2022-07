GIP: Firma deputatului Daniel Constantin a primit un credit de 1,8 milioane lei de la banca statului

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigații Politice susține ca deputatul PNL Daniel Constantin a primit un credit de aproape 400.000 euro de la banca statului, CEC. Banii ar fi fost virați in conturuile companiei Cameea Business Solutions, deținuta de Constantin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Firma deputatului PNL Daniel Constantin, cu un singur angajat, a reusit o performanta uriasa: a luat un credit de la banca statului, CEC Bank, de aproape 8,5 ori mai mare decat intreaga cifra de afaceri a firmei.

- Cel putin 262 de copii au fost ucisi si 415 raniti in atacuri in cele aproape 100 de zile de razboi din Ucraina, anunta UNICEF, precizand ca 5,2 milioane de copii ucraineni au nevoie de asistenta umanitara. De asemenea, UNICEF avertizeaza ca razboiul a provocat o criza acuta a protectiei copilului,…

- Șeful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, secretarul de stat Florin Carciu contrazice cifrele oficiale furnizate de Ministerul Aafcerilor Externe cu privire la romanii din diaspora. Sunt cel puțin 8 milioane de romani in afara granițelor țarii, nu 5,7 milioane, a declarat Carciu la Digi24.…

- Potrivit declarațiilor de avere ale lui Daniel Constantin, deputatul PNL și familia sa nu dețin niciun autoturism. Cu toate acestea membrii familiei Constantin conduc mașini de lux: un Volkswagen Touareg, un Jeep Grand Cherokee și un Volkswagen Passat. Valoarea totala a acestor autoturisme depașește…

- Josep Borrell, vice-președinte Comisiei Europene a anuntat vineri, in marja reuniunii ministrilor de externe ai G7 de la Weissenhaus, ca blocul comunitar va furniza Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 500 de milioane de euro, sprijin care va fi pentru armament greu cum sunt tancurile, relateaza…

- Un francez in varsta de 82 de ani care a cumparat, in 2018, o actiune la purtator din Romania datand din 1929, cere Romaniei peste 115 milioane de euro. In timp ce autoritațile isi paseaza „problema” de la una la alta, Ambasada Romaniei in Franța tace, relateaza Quest France, citata de Rador. Potrivit…

- Aproximativ 48,7 milioane de francezi sunt chemati la urne, duminica, pentru a-si alege presedintele. Francezii vor trebui sa decida intre Emmanuel Macron si Marine Le Pen, cei doi candidati care au ajuns in turul doi. Sectiile de votare se deschid la ora 08.00 (ora 09.00 – ora Romaniei) si se inchid…