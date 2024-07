Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Antifrauda din cadrul ANAF „evalueaza gradul de risc fiscal” al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP) pe pagina sa de Facebook. ANAF prin Direcția Antifrauda a demarat cercetarea la solicitarea GIP:

- Grupul olandez Damen a solicitat marți Tribunalului Constanța intrarea in faliment a Șantierului Naval Mangalia, la care deține 49% din acțiuni, scrie Europa Libera. Conform sindicaliștilor, peste doua treimi din salariați urmeaza sa intre in șomaj tehnic.„Este vorba de o suma de aproximativ 160 de…

- Cafeaua matinala ar putea ajuta planeta. Acesta este promisiunea facuta de o universitate australiana ai carei cercetatori au utilizat zatul de cafea intr-un material ce poate fi adaugat la beton pentru a il face sa devina mai rezistent si mai sustenabil, reducand potential si emisiile de gaze cu efect…

- Cele mai frumoase cantece, jocuri, tradiții și obiceiuri din județul Cluj vor fi prezentate pe scena Casei de Cultura a Studenților „Dumitru Farcaș” din Cluj-Napoca, astazi,15 mai 2024, de la ora 18.00, in cadrul spectacolului extraordinar TRADIȚII CLUJENE IN TEZAUR FOLCLORIC. Alaturi de Orchestra Profesionista…

- rtk romania, subsidiara locala a rtk international (cu o rețea de peste 3.000 de agenții de turism afiliate in strainatate), anunța oficial deschiderea activitații pe piața turistica din Romania. Cu o echipa care are o experiența vasta in industria turismului, rtk romania iși propune sa aduca servicii…

