Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala i-a retras lui Basescu indemnizația lunara (de 75% din cea pe care o primește Președintele in funcție). De asemenea, a fost intrerupt contractul de munca al consilierului lui Basescu care era platit de Administrația Prezidențiala, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). …

- Marți, 12 aprilie, Inalta Curte urmeaza sa se pronunțe in recursul Cameliei Bogdan impotriva deciziei CSM de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura. Camelia Bogdan, prin avocata sa, a solicitat reducerea sancțiunii pe motiv ca excluderea din magistratura ar fi o sancțiune prea aspra. Numai…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anulat deja principala aparare a Cameliei Bogdan in procesul in care judecatoarea contesta decizia CSM de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice. Potrivit grupul.ro, Camelia Bogdan susține, prin avocații…

- Luni, pe 28 martie, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) judeca recursul Cameliei Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice (GIP). GIP reamintește ca, pe 2 aprilie 2018, Secția pentru…

- Camelia Bogdan a lansat o serie de acuzații aberante la adresa judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), arata Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, Bogdan a acuzat-o pe judecatoarea Bogasiu ca spala bani, ca are vulnerabilitați penale, ca e casatorita cu un infractor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a ramas in pronunțare in recursul lui Basescu in dosarul colaborarii sale cu Securitatea. Sentința urmeaza sa fie data pe 23 martie, a anunțat Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Grupul de Investigații Politice a anunțat ca ICCJ a ramas in pronunțare…

- Cererea notarului Jean Andrei de a interveni in procesul prin care Camelia Bogdan contesta excluderea sa din magistratura e justificata, scrie Grupul de Investigații Politice care publica un document ce atesta ca Bogdan facea demersuri pentru anchetarea lui Jean Andrei cu cateva luni inainte ca judecatoarea…

- Fostul procuror DNA Timișoara, Ciprian Dorobanțu, prins baut la volan in anul 2017 și condamnat definitiv de Inalta Curte in octombrie 2019, a fost eliberat din funcția de procuror abia acum, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis. Ciprian Dorobanțu a fost prins de poliție baut la volan…