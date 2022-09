Stiri pe aceeasi tema

- Exclusa definitiv din magistratura, fosta judecatoare Camelia Bogdan a primit, in anul 2021, un "ajutor financiar" in valoare de peste 300.000 de dolari de la Fundatia Ratiu, fundatie condusa de un om de afaceri cu mari interese in Romania.

- Fosta judecatoare Camelia Bogdan a primit 310.000 de dolari cu titlu de „ajutor financiar” de la Fundația Rațiu, in 2021, potrivit ultimei sale declarații de avere. Președintele Fundației Rațiu este Nicolae Rațiu, un om de afaceri cu mari interese in Romania, iar la momentul in care a primit banii Camelia…

- Aproape 70% din privatizari au fost un esec, sustine fostul premier Nicolae Vacaroiu si fost presedinte al Curții de Conturi in perioada 2008 - 2017, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite (EAU) au avut in ultimele luni o serie de intalniri cu omologi din mai multe state europene, inclusiv cu vecini noștri bulgari, in urma carora s-au incheiat acorduri de investiții pentru o multitudine de domenii, de la energie și infrastructura pana la invațamant…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, astazi, ca toate școlile din Romania sa aiba WC in cladiri. Ciuca spune ca e nevoie de un plan concret și ca problema poate fi rezolvata in maxim doi ani, fara costuri mari. Ministrul Educației a fost insarcinat cu realizarea unui plan. Fii la curent cu cele…

- Grupul de Investigații Politice susține ca deputatul PNL Daniel Constantin a primit un credit de aproape 400.000 euro de la banca statului, CEC. Banii ar fi fost virați in conturuile companiei Cameea Business Solutions, deținuta de Constantin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spalarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul bancilor moldovenești, cu implicarea unor judecatori, sub ochii organelor de drept, in lipsa unor mecanisme de supraveghere robuste, principalii…

- Qatarul a anuntat joi acordarea unui ajutor de 60 milioane de dolari armatei libaneze, ca parte a sprijinului sau pentru tara devastata de cea mai grava criza economica din istoria ei, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…