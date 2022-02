O persoana care nu are reprezentarea sumelor, care a susținut in 2 declarații diferite de avere ca are in conturi 200.000 Euro deși avea doar 20.000 Euro, a fost timp de mai bine de 12 ani judecator, hotarand destinele a sute de oameni, arata Grupul de Investigații Politice (GIP). In martie 2020, GIP a sesizat […] The post GIP: ANI a constatat ca judecatoarea Bogdan nu e in stare sa completeze corect o declarație de avere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .