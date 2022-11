Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a anuntat, luni, ca l-a demis pe antrenorul olandez Giovanni van Bronckhorst din cauza rezultatelor slabe. Intr-un comunicat de presa publicat luni, Consiliul de Administratie al Rangers a anunțat desparțirea de Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst a plecat de la Rangers „Sincere multumiri lui Gio pentru toate eforturile depuse […] The post Giovanni van Bronckhorst a fost demis de la Rangers! Cum a reacționat Ianis Hagi appeared first on Antena Sport . The post Giovanni van Bronckhorst a fost demis de la Rangers! Cum a reacționat Ianis Hagi first appeared…