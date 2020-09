Stiri pe aceeasi tema

- Fosta amanta a fostului rege al Spaniei este anchetata de procurorii elvetieni pentru achizitia unei proprietati in valoare de sase milioane de lire in Anglia, bani proveniti dintr-o suma de bani oferita cadou de Juan Carlos I .

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de presa spaniola,…

- Ioan Becali, cel mai important agent de jucatori de dupa 1990, ulterior condamnat pentru diverse ilegalitați facute in fotbal, a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu” (emisiune difuzata in fiecare miercuri, la ora 20:00, pe GSP.RO). Fostul impresat a vorbit despre relația pe care o are cu Adrian Mutu,…

- Giovanni, ai avut o viața agitata. Eu am avut curaj in viața! Am trecut Dunarea sa ma duc in Occident. Sa cunosc viața! Sa ajung la Turnul Eiffel, la Arcul de Triumf, la Moulin Rouge, la Folies Bergere... Citeam și eu. Dunarea cum ai trecut-o? E o poveste... M-au prins la Zagreb!…

- Un barbat din Oradea a fost condmanat la inchisoare, dupa ce și-ar fi șantajat in mod repetat fosta amanta care nu a mai dorit sa se intalneasca cu acesta. Barbatul mai are o condamnare anterioara cu suspendare.

- Fosta șefa DIICOT, Alina Bica aflata in arest la domiciliu in Italia, in așteptarea extradarii in Romania, s-a plans judecatorilor italieni de justiția din țara și le-a transmis acestora ca nu ar vrea sa se intoarca sa iși ispașeasca pedeapsa aici. Fagarașeanca, le-a spus magistraților din peninsula…

- Alina Bica s-a prezentat in aceasta saptamana in fața judecatorilor Secției a treia penala. Ea a spus ca in cazul in care ramane definitiva condamnarea ei, vrea sa o execute in Italia pentru ca in Romania jumatate din deținutele din penitenciarul de femei au ajuns acolo in urma investigațiilor DIICOT.…