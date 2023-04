Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat, inca o data, ca este decis sa se retraga din fotbal, dupa meciul pierdut de formația sa in Giulești, contra Rapidului, scor 0-1, in care arbitrul Horațiu Feșnic a dezavantajat clar echipa roș-albastra. Becali a facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa susținuta…

- Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, dupa meciul Rapid – FCSB 1-0. Nu este prima oara cand transmite un astfel de mesaj „ferm”. Aproape in fiecare an a facut la fel, doar ca motivele au fost diferite. Prima tentativa a avut in anul 2007, cand se plangea ca patronul Rapidului, George Copos,…

- In cursul zilei de azi, la nici o zi dupa ce Rapid a invins-o pe FCSB, Gigi Becali, patronul "roș-albaștrilor", a susținut azi o conferința de presa, de aproape o ora, chiar la palatul din Aleea Alexandru. Acolo, suparat, Latifundiarul din Pipera și-a anunțat retragerea din fotbal. Ce l-a nemulțumit…

- Gigi Becali a confirmat ca sunt șanse mari sa vanda palatul din Aleea Alexandru, așa cum a spus Dumitru Dragomir. Patronul FCSB a dezvaluit ce ambasada i-a facut o oferta și care este suma care l-ar convinge sa semneze actele. Propunerea de 20 de milioane de euro nu l-a mulțumit, deși ar insemna de…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Gigi Becali (64), patronul FCSB, a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru, noteaza gsp.ro.„E un secret de familie, dar pot sa-l dau. Gigi a primit 23,5 de…

- Gigi Becali se pregatește sa-l vanda pe Florinel Coman in aceasta vara. Patronul FCSB este incantat ca jucatorul trece din nou printr-o perioada buna și a marit prețul. Nu mai vrea trei milioane de euro, așa cum le-a spus acum patru luni conducatorilor de la Rapid. Giovanni Becali a dezvaluit ca fotbalistul…

- Florin Tanase a vorbit despre relatia cu Gigi Becali si le tine pumnii fostilor sai colegi de la FCSB in lupta teribila pentru titlu din Liga 1. Intr-un interviu acordat AntenaSport, Tanase a vorbit la superlativ si despre Gigi Becali, pe care il considera „al doilea tata”. Florin Tanase crede ca FCSB…

- Andrei Prepelița, fost capitan al FCSB-ului, știe cum se poate impune Mihai Pintilii in fața lui Gigi Becali. Patronul FCSB a lasat sa se inteleaga ca el a fost responsabil pentru schimbarile facute in derby-ul cu Farul. Mihai Pintilii a fost „promovat” pe postul de antrenor principal al FCSB-ului,…