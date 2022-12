Stiri pe aceeasi tema

- Giovanni Becali, categoric in privința situației lui Dennis Man la Parma! Fostul impresar a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Sport, despre fosta „extrema” de la FCSB. Dennis Man (24 de ani) a fost transferat de Parma, in ianuarie 2021, de la FCSB, pentru 13 milioane de euro. Acesta mai are contract…

- Cristiano Ronaldo a luat decizia de a juca si la Cupa Mondiala din 2026, dupa ce l-a vazut pe Messi campion mondial. Anuntul a fost facut in presa din Portugalia. Cristiano Ronaldo nu renunta la visul sau de a castiga Cupa Mondiala. Conform A Bola, care citeaza Marca, Ronaldo vrea sa evoluzeze si la…

- Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers. Clubul scoțian a facut anunțul oficial joi, pe rețelele sociale. Fiul lui Gica Hagi a precizat ca este incantat dupa ce a semnat o noua ințelegere cu fosta campioana a Scoției. Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers “Istoria pe care o are acest…

- FIFA a anunțat ca polonezul Szymon Marciniak se va afla la centrul partidei Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Partida Argentina – Franța este programata duminica, de la ora 17:00. Szymon Marciniak va arbitra Argentina – Franța FIFA a decis ca Szymon Marciniak sa arbitreze finala…

- Laurentiu Reghecampf, un nou rezultat slab cu Neftchi Baku. Echipa romanului nu a putut invinge pe Sumqayit, formatie clasata pe ultimul loc in clasament. Neftchi Baku are 26 de puncte, la 7 puncte inspatele liderului Qarabag. Mai mult, echipa lui Laurentiu Reghecampf are si doua meciuri mai mult disputate.…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…