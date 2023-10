Stiri pe aceeasi tema

- Maria și Antonio au implinit de curand 3 luni de casnicie, iar dragostea dintre ei pare ca devine din ce in ce mai puternica, judecand dupa imaginile pe care le publica pe rețelele sociale.

- Blaze și Izabela din sezonul 3 Mireasa au o familie superba și se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de adorabila lor fiica. Pe 3 octombrie 2023 foștii concurenți ai show-ului matrimonial au aniversat 2 ani de la cununia civila pe care au savarșit-o in afara casei Mireasa, avand in vedere ca…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii, Marius a vorbit despre apropierea dintre el și Daria, iar mama concurenteI a intrat in legatura telefonica in direct și și-a exprimat parerea despre cei doi, dar și ce ar trebui da faca pe viitor.

- Andreea Balan și George Burcea, din nou impreuna. Cum au fost surprinși cei doi foști soți Continue reading Andreea Balan și George Burcea, din nou impreuna. Cum au fost surprinși cei doi foști soți at Tabu.

- Emoții mari pentru Giovana și Sese. Cei doi și-au botezat fiica, pe micuța Hurrem Selina, iar alaturi au fost le-au fost in aceasta zi importanta și foști concurenți de la Mireasa tot din sezonul 5.

- Sese și Giovana, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au botezat fiica. Perneș, colegul lor de emisiune, a publicat o imagine induioșatoare pe rețelele sociale. Iata cum au fost surprinși aceștia.

- Este o zi speciala pentru Giovana și Sese, caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa. Fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, alaturi de familie. Cei doi au publicat o imagine induioșatoare alaturi de fiica lor, Hurrem Selina.

- Giovana a surprins pe toata lumea cu o imagine emoționanta pe care a publicat-o pe Instagram. Aceasta iși sarbatorește ziua de naștere in cel mai frumos mod posibil, alaturi de soțul ei și de fiica celor doi.