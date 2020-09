Giorgiana Radu: Provizii cu speranțe E un an al incercarilor, pentru care singurele provizii neperisabile, pe termen lung, sunt cele cu speranțe. Fara ele nu putem supraviețui. Desi toamna este sezonul proviziilor, anul acesta stocul pentru vreme și vremuri grele a inceput mult mai devreme, și anume in primavara. La inceputul lunii martie, cand toți iși umpleau camara cu alimente și hartie igienica, noi ne faceam provizii cu speranțe. Astazi, mulți au realizat ca nu foametea ori nevoia stringenta de a ține toaletele ocupate sunt marile probleme de infruntat, ci altceva, cu multe și inșelatoare fețe. Așadar, preocuparea pentru provizii… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

