Giorgiana Radu: Mărțișorul nu e un dar, ci o sărbătoare a vieții Daca eram obișnuiți cu bilanțurile contabile trimestriale, sau personale, la incheierea fiecarui an, acum, bilanțul a devenit parte a rutinei cotidiene. Il calculam la sfarșitul fiecarei zile, saptamani, luni. Debutul acestei primaveri noteaza implinirea unui an de cand noul coronavirus a testat și rezistența romanilor. A fost un an al incercarii, pe toate planurile, in toate domeniile. De departe, fruntaș al acestui razboi in orb a fost sistemul medical. Aici s-au dus cele mai grele lupte, cu nimicul care a trebuit sa țina piept unui haos purtator de nume, fara chip și destinație. Pana la dumirirea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

