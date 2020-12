Giorgiana Radu: Eu vă doresc Crăciun și-An Nou cu bucurii! (La sărbătoare, în rime întâmplătoare) Ninge cu liniște, cu tihna ingereasca. Așa a fost in fiecare an de cand ne știm. Dar noi, prea iuți in alergare, uitat-am spre noi inșine sa mai privim. Azi, zice-se, e-un altfel de Craciun. Unul mai aspru, amenințator, cu bezna-n geam. Eu contrazic și spun ca dimpotriva. Tragic era daca din el lipseam. Bucate din belșug au fost pe masa. Colindele, chiar de s-au nimerit puține, cantat-au pe Iisus in orice casa. Cu toata apasarea lumii, sub greutatea inamicului pervers. Craciunul a ramas o bucurie, colind la geam și sentiment și vers. Și daca ieri ii pretindeam zorzoane. Ii puneam falduri, zbenghiuri,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, pentru ai incuraja pe cei grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il considera “prezent chiar si in noptile…

- Casa Regala britanica ar putea parea predispusa la petreceri de Craciun fastuoase – deține numeroase palate in care pot fi puși brazi norvegieni imenși, sali de petrecere fastuoase și numeroși angajați și bucatari pregatiți sa puna la cale festinuri imense. Conform fostului bucatar de la Buckingham,…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut un apel catre romani, sa sarbatoreasca aceste zile intr-un mod intelept si sa nu se expuna imbolnavirii. Acesta este convins ca mai este putin pana la momentul in care vom scapa de cosmarul COVID-19.…

- Cei mai mulți romani pastreaza tradiția de a trimite mesaje cu urari de sarbatori celor dragi. Ei bine, Craciunul este una dintre cele mai așteptate sarbatori. Cadourile, mancarea și timpul petrecut cu familia fac din aceasta sarbatoare de neuitat. Poate ca cei care așteapta aceasta sarbatoare cu cel…

- Ducii de Sussex au facut publica o felicitare de familie inaintea primului lor Craciun dupa ruptura oficiala de familia regala britanica. Felicitarea este o fotografie in care apare Megahn Markle, prințul Harry și fiul lor Archie, alaturi de cei doi caței ai familiei in fața unei casuțe pentru copii,…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna va urez sa aveti parte de un Craciun fericit si un An Nou cu sanatate si bucurii alaturi de cei dragi. La Multi Ani! Virgil Marcel Turcas, Prefectul judetului Salaj Acest articol Virgil Marcel Turcas, Prefectul judetului Salaj: -sanatate si bucurii alaturi de cei dragi…

- Craciunul in acest an la Bethleem este doar simbolic, fara pelerini și turiști straini. La ceremonii vor lua parte doar cateva zeci de localnici. Dupa o creștere a numarului de cazuri de coronavirus, premierul palestinian a anunțat oprirea activitaților comerciale in timpul nopții și inchideri totale…

- Miroase a sarbatoare. Ulitele-s pustii. Ignatul venit-a mai devreme pentru unii. Craciunul il petrec in avans. Șoriciul, ispravit inainte de a fi desprins de pe halcile generoase ale slaninei, n-a apucat sa se raceasca. Colindele, inlocuite de cantece fara rima sufleteasca, rasuna strident peste sat.…