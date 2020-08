Giorgiana Radu: Condamnat, fără drept de apel, la moarte Noul coronavirus se propaga rapid. Cazurile multe de infectari umplu spitalele. In țara, multe dintre unitațile suport pentru Covid deja nu mai au locuri. Spun deja, luand in calcul ceea ce medicii prevad. Din toamna, suprapunandu-se cu gripa, coronavirusul va genera ce am vazut in alte țari. Viața oamenilor va fi supusa loteriei. Norocul va juca un rol important. Medicii vor fi nevoiți sa aleaga cine are o șansa și cine nu, ceea ce este cumplit. Ma gandesc, oare, ce criterii vor sta la baza acestei trieri? Probabil, unul dintre ele este varsta. Ipotetic vorbind, daca sunt nevoiți sa aleaga intre… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

