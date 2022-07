Giorgiana Radu-Avramescu: Tot ce contează sunt obosita prea obosita pentru a-ți scrie o scrisoare tu, poate prea obosit pentru a o citi dar nu pot lasa ziua sa se piarda in noapte fara a-ți vorbi vrei sa știi sigura sunt ca vrei sa afli unde fiica-ți va fi liceana Spiru Haret se cheama nu e tocmai ce voiam dar profilul e cel dorit, filologie pana la urma e tot ce conteaza ziua mi-a fost plina cu izbanzi de asta data și totuși am obosit plec sa ma odihnesc la adapostul lunii sa ascult liniștea nopții sa respir deodata cu greierii care fac vocalize cu aripile cantecul lor așa se produce prin frecarea elitrelor, aripi de protecție pentru… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

