Dragul meu, buna seara! Nu știu cum e la tine. Poate ca acolo sunt doar zori. Zorii pe care atat de mult i-ai iubit, transferand dragostea aceasta intr-un salut pe care cititorii tai l-au preluat și il duc mai departe, cu gandul la tine. Ar trebui sa dorm, dar mi-e imposibil dupa ce noaptea trecuta am dormit 10 ore, fara sa ma trezesc o secunda. Am dormit ca in vremurile bune, cand tu imi vegheai somnul. Nu știu cum de s-a intamplat! Deși, daca ma gandesc la ce mi-a spus mamaie Dorina, am gasit raspunsul. Mi-a zis ca in aceste zile, voi, cei plecați in lumea celor drepți, sunteți aici. Inseamna…