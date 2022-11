Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (78) Dragul meu, inconjurata de flori iți scriu! Trandafirii albi din urma cu o saptamana sunt la fel. Imi zambesc. Apoi, cei roșii, galbeni, alaturi de crizanteme și alte flori pe care nu le știu pe nume, primite joi, ma bucura nespus. Pe terasa am lasat aranjamentul floral, primit de la prietena noastra sangereanca, Elena. El ma intampina primul, la intrarea in casa. In acorduri de pian iți scriu, copleșita inca de emoțiile traite de curand. E, aproape, final de saptamana. O saptamana in care am trecut de la o stare la alta, de la lacrima, la zambet, de la intense framantari, la scurte momente de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

