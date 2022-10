Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (71) Dragul meu, e tarziu in noapte, e tarziu aici și pretutindeni, pentru a mai schimba ceva. E atat de tarziu ca mi se pare ca timpul s-a ispravit și aștept deznodamantul. Tresar. Nu pot. Nu mi-e permis. Sunt inca multe de indurat. De trait nu spun, caci a trai e un complex, un cumul de stari pe care de multe ori le simt departe. Le aștept insa, cu toate ca așteptarea le indeparteaza și mai tare. Așa mi se pare. Nu ma lua in seama. Știi cat de ușor lunec in buza prapastiilor interioare. Puțin imi trebuie. Un sunet. O umbra. Reminiscența unei amintiri. De ce-ți scriu in noapte? Pentru ca noaptea e… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

