Giorgiana Radu-Avramescu: Scrisoare către tine (63) Dragul meu, bine te ragasesc! Bine?! Nu știu cum pot sa folosesc o astfel de exprimare. Pana la urma e o forma de salut. De ce s-o disec in adevaratul ințeles? E duminica! E vara. E august, despre care nu vreau sa vorbesc. Nu acum. Mai e puțin și se face 14. Cred ca va ploua in acea zi. Va ploua mult! Norii nu vor acoperi cerul, ci iarba, pamantul de la un capat la altul. Sub greutatea lor, doar pietrele vor supraviețui. Ma intreb uneori de ce iți scriu? Daca n-ar trebui sa ma opresc. Dar nu. Nu voi inceta corespondența. Doar așa ma pot elibera de mine, de tine. Doar așa nu voi uita nimic, niciodata.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

