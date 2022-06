Giorgiana Radu-Avramescu: Șapte miliarde de fericiri, șapte miliarde de nefericiri și nici măcar o clipă Ne dizolvam inconștient, natural, ca un soare care-și pierde razele pe intinsul pamant, peste dealuri, peste munți, peste ape, pana ce din el nu mai ramane nimic, la apus. Se pierde pe sine, in umbra nopții. Așa ne pierdem uneori in propriile vieți. Parcurgem etape, depașim obstacole, trecem peste infierarile semenilor, ne urnim greu, dupa cazaturi dramatice, și inaintam cu obstinație, pana cand…Pana cand? Pana ce realizam ca doar ni s-a parut c-am trait. In fapt, am alergat in orb, cautand doar materialul, uitand de sine, uitand sa privim in oglinda propriei ființe. Iar cand am avut curajul sa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

