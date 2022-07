Giorgiana Radu-Avramescu: Pleacă nu erai nici bine, nici rau nici trist, nici fericit nici zambitor, dar nici posac erai doar tu, cu ochii tai, cu parul tau, cu vorbele tale rostite care sunau melodios ca demult așa te-am visat intr-o sufragerie incapatoare, imun la indemnurile tandre ale unei feminine cunoscute nefireasca indiferența pentru tine, mereu cu un pas in ispita pacatului apoi eram noi, noi doi prea cuminți pentru cum ne știam, prea tacuți pentru gurile noastre imi spuneai doar sa plec sa ma bucur, sa ma alatur celor care in ținute de gala langa noi petreceau niciodata nu ai fi ramas singur, niciodata nu m-ai fi… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- In taberele de cazare a refugiaților ucraineni din județul Suceava se mai afla in prezent 86 de persoane la o capacitate de cazare totala de 854 de locuri. Cifra este in scadere dupa ce in ultimele 24 de ore au mai parasit taberele doi refugiați tot atația ca și in ziua precedenta. Toți cei 86 […] The…

- Echipa „ROBOT X junior” formata din 3 baieți extrem de ambițioși și pasionați in domeniul roboticii, David Alexandru Tudorache și Adrian Badea, elevi ai Școlii Gimnaziale Coresi Targoviște, respectiv Marin Post-ul Doua echipe de robotica din Targoviște pleaca in America la o competiție mondiala apare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca guvernul a decis sa compenseze cate 50 de bani din prețul fiecarui litru de combustibil de carburant la pompa. Masura se va aplica timp de trei luni și e valabila pentru toți consumatorii, nu doar pentru transportatori. ,,Pana la urma și 50 de bani sunt 50 de bani…

- Vizita lui Emmanuel Macron in Romania trebuie pusa in contextul razboiului din Ucraina și tradusa in felul urmator – dupa ce America și-a tras partea leului din bugetul pentru inzestrare/modernizare al MApN, Franța vrea și ea o felie, doar are una dintre cele mai puternice industrii militare, care trebuie…

- Daca anunțul semnarii de contracte de profesionist de catre doi „puști” din academia Petrolului, junii Juan Andres Patrașcu (18 ani) și Sebastian Andrei Guiu (16 ani), nu il pot trece decat la capitolul „inițiative firești” in intersezon, aș zice ca la clubul gazarilor „conducta de secrete” a fost atat…

- Dinamo vrea sa joace meciurile din sezonul urmator, indiferent ca acestea vor fi in Liga 1 sau Liga 2, pe arena „Marin Anastasovici” din Giurgiu. Dinamo disputa duminica, de la 21:00, meciul decisiv pentru ramanerea in primul eșalon, impotriva Universitații Cluj, dupa 2-0 in tur pentru ardeleni. ...

- Atacantul Kylian Mbappe va anunta, duminica, daca ramane la Paris Saint-Germain sau pleaca la Real Madrid, conform presei franceze, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ambasadorul Romaniei pleaca din Republica Moldova. Daniel Ionița și-a incheiat misiunea diplomatica și pleaca in patria sa. Ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, i-a mulțumit lui Ionița pentru contribuția personala semnificativa la dezvoltarea și aprofundarea…