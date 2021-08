Giorgiana Radu-Avramescu: Oameni și sfinți Intalnirile oamenilor in viața aceasta nu sunt intamplatoare. Nu o spun eu, am simțit-o cred mulți dintre noi, in multe randuri. Fiecare trecator ne invața, ne povestește ceva. Bunatatea, uneori, altruismul, suferința, rautatea, alteori, modestia. Multe lecții ne sunt predate „in viu”, daca știm sa le percepem. Venim unii catre alții cu un scop. O astfel de intalnire am trait zilele trecute. Ne pregateam de plecarea spre București, cu diverse ținte, in special medicale. O astfel de plecare, aparent banala, presupune multe pregatiri și, deși inceputa cu o seara inainte, toate cele importante… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

