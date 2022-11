Giorgiana Radu-Avramescu: Lună care, fără milă, m-ai trădat decembrie poarta-și deschide, cu imbrațișari de gheața ma-ntampina fața nu-i pot face mult prea frig imi este ma-nvelesc cu ele, cu paginile carților tale ele doar imi mai țin de cald așa sufletu-mi nu uita sa respire a nins ieri, omatul amintirilor l-am adunat, cu palmele l-am imbrațișat atat de tare, cu-atata dor de zapezile de altadata pana ce ultima picatura printre degete ratacita a sarutat pamantul pe care altadata ai alergat, pamantul care astazi amprenta ți-o poarta decembrie, luna bucuriilor și nefericirilor mele decembrie, inceput și sfarșit deopotriva decembrie, 2, 10, 12, 15 cum sa-ți… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

