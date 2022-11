noiembrie era demult, aș zice dar ieri a fost ieri, parca ningea, da, ningea in 13 noiembrie 2007 nu doar zapada din cer cadea, ningea cu iubire, mai ales ningea cu inceputuri fara de sfarșit omatul din dragoste era dragostea lui, a celui care nimburi de zeițe ne-a pus astazi, nu ninge nici maine zapada nu va fi amandoua suntem, nu in salonul maternitații, ci in brațele marii marea care pe de rost ne știe cu amintiri ne-nvelește in lacrima ei, lacrimile toate se aduna in liniștea ei, neliniștile noastre-și afla loc amandoua suntem eu, la adapostul forței tale, tu, la adapostul inimii mele nu-ți…