Giorgiana Radu-Avramescu: Ca un adio colectiv Primavara sumbra, ca un adio colectiv. Un ramas bun al lumii de la bucuriile simple, de la firavul a fi. Nu demult, Covid-ul ne facea sa credem ca el este tot ce ni poate intampla mai rau pe pamant. Cat ne-am inșelat! Imaginile durerii, ale sfarșitului, – cand spun sfarșit nu ma refer doar la cel al vieții ca existența a insului, ci a unui intreg ce compune viața complexa a unei țari – ni se arata de mai bine de doua saptamani incoace, dinspre Ucraina. In acest interval, peste 2,5 milioane de ucraineni au plecat din țara, din propriile vieți fara voie. In urma lor au ramas ruine, trupuri fara… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

