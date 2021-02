Giorgiana Radu: Artişti asasinaţi în spatele cortinei Pandemia de coronavirus ne-a pus poprire pe libertate, pe viața. E drept, se face vinovata pentru multe dintre relele cotidiene, dar n-o putem invinovați chiar pentru tot. Artiștii se numara printre cei care au avut cel mai mult de suferit in aceasta perioada, cand le-a fost suprimat dreptul de a profesa, de a-și caștiga painea, intr-un domeniu bine remunerat doar pentru unii, nu neaparat mai talentați decat ceilalți. Mulți s-au razvratit, au protestat, și-au cerut dreptul la munca. Alții s-au reinventat. Unii au tacut și au așteptat, și inca așteapta, vremuri mai bune. Sunt, insa, mulți artiști,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

