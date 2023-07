Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat miercuri, in cursul unei vizite in Polonia, ca Alianta Nord-Atlantica(NATO) ar trebui sa ofere garantii de securitate Ucrainei, potrivit blacknews.ro . „Oferirea unor conditii reale de securitate Ucrainei este singura modalitate de obtinere a unei paci corecte si durabile”, a declarat Giorgia Meloni, potrivit cotidianului Il Messaggero, la finalul intalnirii pe care a avut-o la Varsovia cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. Meloni, aflata in Polonia, vrea ca NATO sa ofere garanții Ucrainei, deși Jens Stoltenberg a declarat ca nu va „declanșa” articolul…