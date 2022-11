Stiri pe aceeasi tema

Numirea in Guvernul italian a unui deputat de extrema dreapta, Galeazzo Bignami, un avocat in varsta de 47 de ani, fotografiat in 2005 in tinuta neagra si purtand pe bratul stang o banderola cu svastica nazista, provoaca marti un scandal si condamnari din partea opozitiei, relateaza AFP, potrivit…

Noul premier italian Giorgia Meloni a afirmat marti ca guvernul ei nu va repeta niciodata blocajele dure si alte restrictii impuse in cursul valurilor cauzate de criza pandemica, relateaza dpa, informeaza Agerpres.

Premierul nationalist Viktor Orban a acuzat, duminica, Bruxelles-ul ca "trage" cu viclenie asupra Ungariei cu seria de sanctiuni contra Rusiei, calificate de Budapesta ca fiind "o bomba" pentru economie, relateaza AFP, potrivit news.ro

Premierul italian aflat la sfarsit de mandat, Mario Draghi, i-a predat duminica stafeta primei femei prim-ministru din istoria Italiei, Giorgia Meloni, informeaza AFP.

Urmatorul Guvern al Italiei va include personalitati "de profil inalt" care ar putea sa nu fie politicieni, a declarat, miercuri, Giorgia Meloni, care urmeaza sa fie numita prim-ministru, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Giorgia Meloni ar urma sa devina urmatoarea conducatoare a Italiei. UE, imigratie, politica energetica...: iata ce dorește ea pentru Italia.

Victoria in alegeri a coalitiei de drepta, conduse de Giorgia Meloni, este o cauza de ingrijorare cu privire la evenimentele din Italia, a declarat, luni, premierul olandez, Mark Rutte, relateaza Reuters preluat de Rador.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a salutat luni "marea victorie" a extremei drepte italiene in alegerile legislative italiene de duminica, in care Partidul Fratelli d'Italia al lui Giorgia Meloni a obtinut o victorie, relateaza AFP, scrie News.ro.