“Felicitari Giorgia Meloni pentru numirea ei in functia de prim-ministru, prima femeie care a ocupat aceasta functie”, a scris pe Twitter presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. “Contez pe o cooperare constructiva cu noul guvern, in fata provocarilor pe care le avem impreuna”. “Sa lucram impreuna pentru binele Italiei si al UE”, a scris presedintele Consiliului European, Charles Michel. “Europa are nevoie de Italia. Impreuna vom depasi toate dificultatile”, a adaugat presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, intr-un tweet scris in italiana. Congratulations to on her…