Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Republica Democrata Congo au acuzat fortele armate rwandeze ca au intrat pe teritoriul tarii lor, informeaza Rador.Armata congoleza a emis un comunicat in care descrie presupusa incursiune in provincia Kivu de Nord ca pe "o provocare intolerabila". In acelasi comunicat se mentioneaza…

- Forțele armate rusești au lansat, noaptea trecuta, un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare din regiunea ucraineana Odesa - a anuntat, joi dimineata, Comandamentul Operațional "Sud" din Ucraina, informeaza RBC, potrivit Rador. Rachetele de tip Kalibr au fost trase dintr-un submarin din…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a numit pe amiralul Lisa Franchetti in fruntea fortelor navale americane, fiind prima femeie care ocupa acest post si care devine membru al Statului Major Interarme in ultimii ani in SUA, scrie Rador.In armata de la 21 de ani, Lisa Franchetti, in varsta de…

- Autoritatile desemnate de Moscova neaga ca Ucraina ar fi ocupat un important teritoriu strategic pe malul de est al Niprului. Dar un blogger militar rus scrie ca trupele Moscovei nu au reusit sa elibereze malul de est de soldatii ucraineni. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- UPDATE 04:10 Explozii semnalate la Odesa. Ucrainenii aveau informatii despre o amenintare cu racheteO serie de explozii s-au auzit in portul de sud Odesa peste noaptea de 19 iunie. Fortele aeriene ucrainene sunt in alerta.UPDATE 02:00 Aproximativ 32.000 de prizonieri care au luptat pentru Wagner s-au…

- Șaisprezece rinoceri albi sudici au fost pusi in libertate in Republica Democrata Congo, in incercarea de a reintroduce in natura specia pe cale de dispariție, scie Rador.Rinocerii fost transportați dintr-o rezervație privata din Africa de Sud in parcul național Garamba din nord-estul RD Congo. Ultimul…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Casa Alba a publicat luni rapoarte privind informații financiare ale președintelui Joe Biden, potrivit carora finanțele personale ale președintelui in 2022 s-au schimbat puțin fața de anul precedent, informeaza Rador.Cu toate acestea, cuantumul drepturilor de autor pentru carți incasate atat de președinte,…