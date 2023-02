Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților s-a intalnit astazi cu ministrul de interne italian, Mattteo Piantedosi, ocazie cu care acesta a reconfirmat sprijinul Italiei in vederea aderarii Romaniei la spațiul Schengen.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al carui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, și susținator al dictatorului Putin, l-a acuzat duminica, 12 februarie, pe presedintele Volodimir Zelenski ca este vinovat pentru razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, pozitie fata…

- Giorgia Meloni, premierul Italiei, a catalogat drept "inoportuna" intalnirea organizata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cancelarul german, Olaf Scholz, dar liderul de la Paris a evocat "un rol special" in conflictul din Ucraina, transmite…

- Giorgia Meloni, premierul Italiei, a catalogat drept „inoportuna” intalnirea organizata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cancelarul german, Olaf Scholz, dar liderul de la Paris a evocat „un rol special” in conflictul din Ucraina, transmite blacknews.ro…

- Procesul lui Matteo Salvini, fost ministru de Interne in guvernul italian la putere in 2010, actualmente ministru al Infrastructurilor și Transporturilor in guvernul condus de Giorgia Meloni, s-a reluat vineri, 13 ianuarie. Salvini este acuzat de sechestrare de persoane și de abuz de putere, refuzand…

- Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, al carei Guvern de extrema-dreapta sprijina Kievul in conflictul cu Rusia, a afirmat joi ca vrea sa viziteze Ucraina la inceputul anului 2023, informeaza AFP. La sfirșitul lui octombrie, Giorgia Meloni, șefa partidului post-fascist Fratelli d'Italia, a promis ca…

- Europenii au pareri impartite in legatura cu dorinta lor de a mentine sprijinul pentru Ucraina si refugiatii ucraineni, arata un studiu al Forumului Mercator pentru Migratie si Democratie (MIDEM) de la Universitatea de Tehnologie din Dresda, Germania, informeaza Agerpres.