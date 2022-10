Giorgia Meloni a schimbat discursul din campania electorală: noul guvern va fi pro-NATO și va fi deplin în UE Giorgia Meloni, care este asteptata sa fie urmatorul prim-ministru al Italiei, a avut discursul diferit de cele din campania electorala, afirmand ca noul sau guvern va fi pro-NATO si va face parte pe deplin din Europa. „Italia cu noi la guvernare nu va fi niciodata veriga slaba a Occidentului”, a spus ea intr-o declaratie, adaugand ca orice partid care nu este de acord cu aceasta linie nu se poate alatura administratiei sale. Comentariile intransigente au venit dupa publicarea unei inregistrari care au facut obiectul unor scurgeri de informatii, in care aliatul ei conservator Silvio Berlusconi… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

