Gingham | Cum să porți cel mai cool imprimeu al momentului In acest sezon, imprimeul la moda este in doua tonuri, intr-un mod asemanator tablei de șah. O tendința grafica, care da tonul și care se poarta inclusiv pe accesorii. Imprimeu arata uluitor pe orice, incepand de la rochii de petrecere pana la ținute casual. Ginghamul este imprimeul ultragrafic de care... The post Gingham | Cum sa porți cel mai cool imprimeu al momentului appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

