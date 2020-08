Stiri pe aceeasi tema

- Casa regala spaniola a confirmat ca fostul rege Juan Carlos I se afla in Emiratele Arabe Unite din 3 august, in aceeasi zi in care si-a anuntat plecarea, scrie RTVE.Juan Carlos, care a parasit Spania la inceputul lunii august, fiind acuzat de delapidare, se afla in Emiratele Arabe Unite, a…

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a anuntat joi seara rechemarea "imediata" a ambasadorului acreditat la Abu Dhabi, in semn de protest fata de acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), transmite AFP preluat de agerpres. "La solicitarea presedintelui…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) va fi semnat in aproximativ trei saptamani la Casa Alba de catre premierul israelian Benjamin Netanyahu si printul mostenitor din Abu Dhabi, seicul emiratez Mohammed bin Zayed…

- Normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) ''nu serveste cauza palestiniana'' si constituie un ''cec in alb'' pentru continuarea ''ocupatiei'' de catre statul evreu, a anuntat miscarea islamista palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, relateaza AFP potrivit Agerpres.''Acest…

- Israel și Emiratele Arabe Unite au semnat, sub egida Statelor Unite, un „acord de pace istoric”, a anunțat joi, pe Twitter, președintele american Donald Trump, punctând ca acest lucru va permite celor doua țari șa își normalizeze relațiile, relateaza AFP.Este vorba de…

- O noua decizie a președintelui Trump se lasa cu scandal. Vineri, Geoffrey Berman,procurorul general adjunct al Statelor Unite, a declarat ca a aflat ca ”a demisionat”, el neavand aceasta...

- Cei mai mulți americani sunt solidari cu protestele din țara lor, care au pornit de la moartea unui barbat de culoare, al carui deces a fost provocat de poliție. Aceștia dezaproba reactia presedintelui...

- America in haos. Violenta pe strazi. Sedii de politie devastate , masini incediate. Garda Nationala intervine. Populatia afro-americana in pragul unei rebeliuni generalizate. Marsuri de protest. Rasism. Liderul Miscarii pentru Drepturi Civile , Martin Luther King este asasinat.