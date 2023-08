Ginecologia și vaccinul 1. Cazul Urziceni. O femeie a nascut pe trotuar. In fața spitalului. Și primarul penelist s-a apucat sa vorbeasca despre etnia ei. Acum sa vedem daca PNL mai inseamna ceva. Primarul și prefectul – afara! Prima intrebare e „ce vina au ei?” Dar alegatorii din Ialomița ce vina au? Am ințeles ca spitalul din Urziceni […] The post Ginecologia și vaccinul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL incearca sa ascunda scandalul de la spitalul din Urziceni, unde o tanara a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, liderii de la centru neavand nicio reacție publica. Singura declarație a fost postata impersonal pe pagina de Facebook a organizației de Ialomița. Aceasta spune ca ceea ce s-a…

- PNL condamna modul in care au reacționat cei de la Spitalul din Urziceni și primarul din oraș, in cazul tragic al unei femei care a nascut pe trotuar.„Cele intamplate ieri la spitalul din Urziceni stau, categoric, sub semnul inadmisibilului. PNL Ialomița dezaproba cu fermitate și se delimiteaza de astfel…

- Primarul din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar: Luam decizia cu managerul. Asta rezolva problema?! „Noi am vrut sa facem din acest spital un spital-exemplu din județul Ialomița. (...) Este pacat. Este regretabil așa ceva, e de neinchipuit (despre femeia care a nascut și barbatul care a…

- Primarul din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar: Luam decizia cu managerul. Asta rezolva problema?! „Noi am vrut sa facem din acest spital un spital-exemplu din județul Ialomița. (...) Este pacat. Este regretabil așa ceva, e de neinchipuit (despre femeia care a nascut și barbatul care a…

- Constantin Sava, primarul din Urziceni, Ialomița, membru PNL, spune ca spitalul e controlat și „vedem cine și de ce se face vinovat”. Cum raspunde el pentru lipsurile din spital?La cateva ore dupa ce o femeie de 24 de ani a nascut in fața Spitalului Municipal din Urziceni, pe trotuar, edilul din oraș…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni dupa-amiaza ca au fost aplicate sanctiuni la Spitalul Municipal din Urziceni, dupa ce o femeie a nascut in strada. Rafila considera ca demisia de onoare a managerului sau demiterea acestuia de catre primarul orasului este si morala si potrivita,…

- Catalina Ponor (35 de ani) s-a casatorit cu Bogdan Jianu ieri, 8 iulie, la o biserica din Manasia, județul Ialomița. Fosta mare gimnasta are și un baiețel cu regizorul, care e mai mare cu 18 ani decat ea, care a fost botezat in aceeași zi. La un an de la cununia civila, care a avut loc in iunie 2022,…

- "A venit sambata si a intrat cu un utilaj de prelucrat solul si a intors porumbul, a intors graul invocand ca este proprietar si s-a gandit sa-si ia terenul. Suntem foarte necajiti ca de o luna de zile suntem incontinuu stres ca din doua in doua zile auzim, 'Haideti ca ne-a blocat o instalatie de irigat…