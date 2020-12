Mircea Cosma, fost prefect de Prahova, la „Culisele statului Paralel”: „M-au luat de pe scaunul de dentist să mă ducă la DNA”

„Eu am fost suspendat din funcție timp de un an și că am făcut grupul infracțional cu Ponta, Ghiță, fiul meu. Era cea mai importantă… [citeste mai departe]