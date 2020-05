Stiri pe aceeasi tema

- Sunt celebri, sunt frumoși, se iubesc, iar cand ii vezi impreuna ți-e mai mare dragul de ei. Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36) formeaza unul dintre cele mai indragite și simpatice cupluri din showbiz-ul romanesc. Cele doua vedete traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani, dar abia de curand…

- Ea este o apariție fermecatoare pe sticla și o fire vibranta ce emana in jurul ei o energie debordanta. El este un tip șarmant, visator, imprevizibil și mereu cu zambetul pe buze. Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36 ani) se completeaza la perfecție, se potrivesc de minune și formeaza, in momentul de…

- Gina Pistol este celebra, frumoasa și una dintre cele mai indragite vedete de la noi. Insa, puțini sunt cei care știu ca iubita lui Smiley are un frate. Cei doi nu au fost vazuți impreuna, insa au o relație foart buna.Paul are 33 de ani și se ințelege foarte bine cu sora lui. Gina a vorbit recent despre…

- Smiley a vorbit pentru prima data despre copil si nunta. "Copiii sunt minunați și ne predau zi de zi cele mai prețioase lecții de viața pe care, de multe ori, nu avem timpul și ințelepciunea sa le ințelegem. Ei mereu știu sa exprime esența. Eu mereu m-am ințeles bine cu copiii, am o relație…

- Smiley și Gina Pistol traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 3 ani, insa cei doi au fost foarte discreți cu relația lor, astfel ca, mult timp, nimeni nu a știut concret, ce se intampla intre ei. Anul acesta insa, artistul a avut o surpriza pentru fanii lui, chiar in ziua de Paște.Dupa…

- Smiley a inceput anul in America, unde a avut o deplasare in scop profesional, a bifat și o vacanța alaturi de iubita lui, Gina Pistol, dupa care a revenit in țara mai devreme din cauza pandemiei de Coronavirus. Despre perioada de izolare, muzica și alte activitați cu care iși umple timpul am vorbit…

- Inspirat de reintalnirea cu un „om din trecut" pe care l-a iubit, Simley a transmis intr-un comunicat pentru News.ro ca "am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut, care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera". Citeste si: S-a…

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…