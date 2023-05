Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a 27-a din luna mai a anului 2023 va ramane pentru totdeauna in memoria lui Smiley și a Ginei Pistol. Cei doi iși vor uni destinele și iși vor jura iubire veșnica, la doi ani și aproape trei luni de la momentul in care au devenit parinții micuței Josephine. Nunta va fi una atipica, intr-un cadru…

- Smiley și Gina Pistol nu au dezvaluit toate surprizele de care vor avea parte invitații, dar au oferit cateva detalii importante. Meniul va fi unul combinat, cu mancare tradiționala, dar și bucate alese din bucataria internaționala. Iar de pregatirea preparatelor se vor ocupa cei trei chefi, Sorin Bontea,…

- Gina Pistol și Smiley vor ajunge in fața altarului in numai cateva saptamani. Cele doua vedete au de organizat un eveniment de amploare in doar cateva saptamani, iar unul dintre cele mai importante aspecte de la orice nunta este meniul. Smiley a dezvaluit ca din meniu nu au cum sa lipseasca sarmalele.…

- Smiley, primele detalii legate de nunta cu Gina Pistol, care va avea loc sambata, 27 mai. Mult indragitul cantareț a vorbit deschis despre planurile sale cu privire la marele eveniment. Josephine, fetița cuplului, va fi prezenta la ceremonie și, potrivit marturisirilor artistului, nu va sta niciun moment…

- Sorana Darclee a mers la astrolog ca sa afle de legatura pe care o are cu iubitul ei. Artista este mai indragostita ca niciodata. Cantareața a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre nunta, dar și despre povestea de dragoste pe care…

- Gina Pistol și Smiley formeaza unul dintre cele mai stabile și frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. In urma cu cateva zile, cei doi indragostiți au anunțat pe toata lumea ca se casatoresc, iar deja au inceput și pregatirile. Acum, pe rețelele personale de socializare, prezentatoarea de la Chefi…

- Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment Continue reading Gina Pistol și Smiley au inceput pregatirile pentru nunta. Cand are loc marele eveniment at Tabu.

- Adriana Bahmuțeanu este o fire foarte sincera, iar ea vorbește mereu despre ce o deranjeaza. De aceasta data, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a explicat care este motivul pentru care și-a amanat nunta cu George Restivan. Iata cand va avea loc marele eveniment și cum va arata totul!