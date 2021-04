Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Andra Voloș, Bogdan Mocanu nu a stat prea mult pe ganduri și și-a gasit marea iubire. Cantarețul e intr-o noua relație, insa totul e ținut la distanța de ochii curioșilor. Iata cum s-au fotografiat cei doi, insa fara a i se vedea chipul.

- Gina Pistol și Smiley sunt in culmea fericirii, dupa ce frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a adus pe lume primul lor copil. Felicitarile nu au intarziat sa apara, iar Florin Dumitrescu le-a transmis un mesaj emoționant proaspeților parinți.

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data. Vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o fetița sanatoasa. Smiley este cel care a facut marele anunț pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant: „Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranța urmatoarele: “Am devenit parinti!”.…

- Gina Pistol și Smiley se pregatesc sa devina parinți, astfel ca fetița lor va veni pe lume luna aceasta. Vedeta se apropie cu pași repezi de ziua in care iși va strange fetița la piept. Imaginea cu Gina Pistol care i-a șocat pe fani De altfel, viitorii parinți s-au pregatit intens de venirea pe lume…

- Gina Pistol și Smiley așteapta dintr-un moment in altul sa devina parinți. In curand, fetița lor se va naște, iar cei doi sunt in culmea fericirii. Aceștia și-au surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce au publicat o imagine in care se sarutau. De altfel, cei care ii urmaresc nu au…

- Smiley și Gina Pistol au reușit sa surprinda din nou pe toata lumea. Ce anunț a facut celebrul artist? Totul se va intampla dupa ce va naște prezentatoarea de la Chefi la cuțite. Fanii au ramas fara cuvinte.

- Anul 2021 vine cu mari surprize in showbiz! Lidia Buble și Razvan Simion s-au impacat? Ce comentariu i-a lasat blondina fostului sau iubit la ultima fotografie? Reacția prezentatorului TV.

- Inca puțin și Smiley și Gina Pistol se pregatesc sa devina ”mami” și tati”! Frumoasa prezentatoare TV și celebrul artist, schimbare de look, inainte de a deveni parinți! Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a micuței lor?