Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și-a luat fanii prin surprindere astazi, atunci dupa ce a publicat o imagine pe rețelele de socializare. Vedeta s-a plans urmaritorilor ei ca nu se simte deloc bine și trece printr-o perioada dificila. Mai mult de atat, ea marturisește ca deja a inceput un tratament.

- Gina Pistol a atras atenția cu cele mai recente imagini postate la secțiunea Story, pe Instagram. A surprins-o in cateva fotografii pe Josephine, fiica ei și a lui Smiley care nu a implinit inca doi ani. Vedeta a surprins-o pe Josephine in gradina casei lor. Micuța e imbracata intr-un body verde, iar…

- Gina Pistol a dezvaluit care este dieta ce a ajutat-o sa slabeasca rapid dupa sarcina, fara prea mult sport. Prezentatoarea „Chefi la Cuțite” a povestit pas cu pas ce a mancat la micul dejun sau pranz.

- In urma cu mai bine de un an, Gina Pistol a devenit mama pentru prima data, astfel corpul ei a suferit o serie de modificari. Ba mai mult decat atat, de la o silueta demna de invidiat, prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a ajuns sa iși faca griji pentru kilogramele in plus, așa ca s-a apucat de o dieta,…

- Ghinion pentru Gina Pistol! Cunoscuta prezentatoare TV s-a accidentat in urma cu puțin timp. Le-a dat vestea cea trista fanilor, pe contul sau personal de Instagram. Bineințeles, internauții s-au speriat și ingrijorat, insa partenera de viața a lui Smiley a facut haz de necaz! Iata ce imagine a postat…

- Gina Pistol a luat pe toata lumea prin surprindere! Cu doar cateva zile inainte de Paște, frumoasa soție a lui Smiley și-a schimbat radical look-ul. Nu! Nu și-a schimbat culoarea parului, ci și-a pus piercing-uri. Iata cum au reacționat fanii cand au vazut-o, dar și ce poze a postat prezentatoarea de…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, iar dupa ce a nascut zvonuri despre inlocuirea ei de la carma emisiunilor pe care le prezenta au tot aparut. Totusi, in ultima postare de pe Instagram, Gina Pistol a spulberat orice urma de indoiala.

- Gina Pistol a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii Chefi la Cuțite, avand in vedere faptul ca Antena 1 va lansa un nou sezon al celui mai popular show culinar din Romania. Partenera de viața a lui Smiley a fost primita calduros de colegii ei. Admiratorii au copleșit-o cu mii de complimente.…