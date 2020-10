Gina Pistol se confruntă cu primele probleme legate de sarcină La inceputul acestei saptamani, Gina Pistol și Smiley au anunțat public ca așteapta primul lor copil. Deși aprusera zvonuri cum ca Gina ar fi insarcinata, cei doi nu au vrut sa vorbeasca despre acest subiect pana de curand. Acum s-a aflat ca indragitele vedete vor fi parinți de fata și fanii stau cu ochii pe ei penru a vedea cum evolueaza sarcina Ginei. La scurt timp dupa aflarea veștii, fanii i-au asaltat pe cei doi cu felicitari și mesaje aperciative. Gina și Smiley, le-au mulțumit la randul lor celor care le-au transmis ganduri frumoase și au decis sa-i țina mereu la curent, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Meghan Markle ar putea fi insarcinata din nou face inconjurul lumii. Fanii cuplului sunt entuziasmati peste masura si asteapta cu nerabdare o confirmare oficiala. Acesta este detaliul care i-a dat de gol pe Printul Harry si sotia sa. Este sau nu Meghan Markle insarcinata din nou?! Desi Archie…

- Smiley și Gina Pistol au anunțat ca urmeaza sa devina parinți și, așa cum era de așteptat, majoritatea vedetelor din Romania le-au transmis mesaje cu felicitari și urari de bine. Cu toate ca nu se știe cat de avansata este sarcina Ginei, prezentatoarea TV a marturisit ca a trecut de primul trimestru…

- Gina Pistol a dezvaluit lucruri emoționante in cadrul interviului pe care ea și Smiley l-au acordat, pentru toți fanii lor. Vedeta a marturisit ca medicii nu ii dadusera nicio șansa de a ramane insarcinata in mod natural, mai ales din cauza faptului ca a trecut de varsta de 35 de ani. Din acest motiv,…

- Dupa ce trei luni au pastrat secretul sarcinii, Gina Pistol si Smiley au impartasit bucuria cu fanii. Prezentatoarea TV a marturisit ca nu a povestit despre sarcina pentru ca nu era sigura ca totul va decurge bine, dupa ce medicii i-au dat putine sanse la o sarcina naturala.

- Smiley (36 ani) și Gina Pistol (38 ani) trec prin una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. Cei doi așteapta primul lor copil și sunt mai indragostiți ca niciodata. Smiley și Gina au plecat, de curand, intr-o vacanța in Grecia impreuna cu bunii lor prieteni Speak și Ștefania. Cei patru au…

- Muzicianul și vedeta de televiziune se iubesc de trei ani, insa și-au protejat cat au putut relația. Totuși, in urma cu doua luni, s-a aflat ca Gina Pistol, 38 de ani, este insarcinata. Acum cateva zile, ea a fost surprinsa de fotoreporterii tabloidului Click la un cabinet ginecologic din București,…

- Desi au ales sa nu comenteze speculatiile conform carora vor devein parinti, Smiley si Gina Pistol nu mai pot tine acest secret. Burtica blondinei a inceput sa capete forme, cei doi fiind surprinsi iesind dintr-o clinica de obstetrica ginecologie.

- Gina Pistol a pus de mai multe ori mainile pe abdomen intr-un mod protectiv, cum fac femeile atunci cand poarta un bebeluș in pantece. Chiar daca pana in prezent Gina Pistol și Smiley nu au dat detalii cu privire la sarcina, frumoasa blondina a scris un mesaj subtil pe rețelele sociale, in care vorbește…