Gina Pistol, poveste haioasă despre fiica ei, Josephine. „Ziua e amuzant" Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana, pe 9 martie 2021. Prezentatoarea TV și artistul formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural intre noi in momentul in care amandoi am fost singuri", marturisea Gina anul trecut, pentru Unica . De curand, prezentatoarea TV a dezvaluit cine vor fi nașii lui Josephine, dar și o poveste haioasa despre micuța. Gina Pistol, poveste haioasa despre fiica ei, Josephine. „Ziua e amuzant" Dupa ce in presa s-a speculat ca nașul lui…

