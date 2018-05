Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol, detalii din culisele „Chefi la cutite”. Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea iși ascut cuțitele, dar și replicile in ultimele ediții de preselecții pentru show-ul culinar , caci fiecare dintre cei trei chefi iși dorește sa faca alegeri care sa ii mareasca șansele de caștig.…

- Catalin Scarlatescu primește un preparat la care este alergic, in timpul preselecțiilor „Chefi la cuțite”. Jurizarea pe nevazute este in toi in cea de-a zecea ediție de preselecții a show-ului culinar , care va fi difuzat de Antena 1 marți, 8 mai, de la 20:00. Prima etapa a emisiunii este prilej pentru…

- Cei trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu nu au liniste, nici dupa ce se opresc camerele de filmat. In culisele celui mai incediar cooking show, atmosfera pare chiar mai animata decat pe micul ecran

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai curtati barbati din showbiz. Cum ceilalti doi chefi, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu, sunt casatoriti, toate concurentele singure care vin la "Chefi la Cutite" sunt atrase de simpaticul chef.

- Chefii se intorc la Antena 1 cu forte proaspete, chef de distractie si noi talente pe care le-au dobandit in vacanta. Incepe sezonul cinci al emisiunii Chefi la Cutite si se anunta deja a fi unul cu cantec. Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu se intrec in note muzicale, in timp ce…

- Catalin Scarlatescu face drob dupa rețeta bunicii sale in fiecare an, de Paște. E rețeta pe care o prețuiește cel mai mult, de aceea a și impartașit-o cu noi, pentru ca vrea sa se bucure de gustul minunat al acestui preparat cat mai multa lume. “Bunica Amalia era cea mai blanda persoana pe care am cunoscut-o…

- Chef Bontea, surpriza inedita pentru un fan de 12 ani pe platourile de filmare ,,Chefi la cuțite”. Filmarile pentru cel de-al cincelea sezon sunt in plina desfașurare și de la o zi la alta concurenții vin cu noi surprize pentru jurați. Cu toate acestea, chefii iși fac și ei timp sa-i surprinda pe…