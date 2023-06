Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au plecat in luna de miere, in sudul Franței. Cei doi se bucura de o vacanța relaxanta, care a fost dat de nunta de la nașii lor, George și Maria Apostol. La prima ora a dimineții, Smiley și Gina Pistol s-au imbarcat in avion cu destinația Franța. Cei doi indragostiți petrec acum…

- De Ziua Copilului, Smiley a postat pe rețelele sociale o fotografie absolut emoționanta cu fiica sa, micuța Josephine. Fotografia a adunat mii de aprecieri și sute de mesaje, fanii artistului fiind emoționați la vederea acesteia. Smiley, fotografie emoționanta cu fetița lui Smiley și Gina Pistol se…

- Nunta anului din showbiz-ul romanesc a avut loc, iar ecoul inca mai rasuna. Gina Pistol și Smiley au povestit jurnaliștilor, dupa cununia religioasa, ce emoții au simțit, daca a fost și micuța Josephine alaturi de ei, dar și ce obiceuri au omis, ei nefiind superstițioși, scrie SHOK.md . Cuplul a dezvaluit…

- Gina Pistol și Smiley au publicat prima imagine de la nunta in care apar alaturi de fiica lor. In fotografia de pe rețelele sociale, mirii sunt extrem de feiciți, iar Josephine se bucura de puțina liniște alaturi de parinții ei, in ziua cea mare.

- Gina Pistol și Smiley au facut publica prima fotografie de la nunta in care apar alaturi de micuța lor, Josephine. In descrierea fotografiilor, cei doi au avut o prima reacție dupa petrecerea de vis de seara trecuta. Indragostiții care ieri au devenit soț și soție in acte și și-au jurat iubire in fața…

- In urma cu cateva zile, Gina Pistol și Smiley le povesteau fanilor ca vor pleca intr-o vacanța doar ei doi, chiar inainte de nunta. De curand, prezentatoarea TV le-a cerut ajutorul fanilor, pentru a gasi cadoul pe care i l-a cerut fiica sa, Josephine, inainte sa plece in excursie.

- Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc! Frumoasa prezentatoare TV a postat pe contul ei personal de Instagram, nu cu foarte mult timp in urma, prima fotografie cu chipul fetiței ei, Josephine. Insa, la scurt timp, partenera lui Smiley și-a dat seama ce greșeala…

- Gina Pistol și Smiley și-au surprins urmaritorii de pe Instagram cu o fotografie de colecție. Cei doi au dezvaluit, pentru prima data, chipul fiicei lor, Josephine. Fetița de doi anișori este adorabila și extrem de simpatica. Cu cine seamana micuța artistului și a fostei prezentatoare TV. Gina Pistol…