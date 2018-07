Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a sugerat ca uneori este mult mai bine sa ii ascultam pe cei din jur in tacere. Smiley a publicat o imagine controversata. "S-a impacientat lumea, m-au sunat oamenii..." "Atunci cand asculti ai sanse mai mari sa inveti ceva, decat atunci cand vorbesti! #justsaying", a scris Smiley…

- Gina Pistol și-a amintit de un moment care a marcat-o foarte mult. Se afla in trafic, iar la citeva minute dupa ce, din instinct, a tras pe dreapta, a auzit ca a avut loc un accident. Gina Pistol a fost intrebata daca a trecut vreodata pe langa moarte. Raspunsul ei a fost unul negativ, insa blonda și-a…

- Celebrul cuplu a avut mereu grija de viata lor privata, insa nu ezita sa posteze pe conturile lor de Instagram poze in care sunt vazuti impartasind momente de bucurie alaturi de cei doi bebelusi ai lor. Astfel Enrique a postat pe contul sau o inregistrare in care apare in apa, cu unul dintre…

- Smiley a plecat la muntele Athos, dupa ce a publicat o imagine de doliu. Artirtul a explicat in cadrul emisiunii de la Pro tv, de ce a facut acest gest, mai ales ca mulți dintre fani au crezut ca acesta este in doliu. Smiley a dezvaluit ca pe muntele Athos iși gasește liniștea sufleteasca si a mers…

- Cantarețul și compozitorul Marius Moga a decis ca este vremea sa iși faca o schimbare de look, pe care a impartașit-o apoi cu fanii sai de pe Instragram. Dupa ce timp de patru ani a fost vazut in permanența cu o barba stufoasa, Moga s-a barbierit și arata din nou ca un tinerel de 20 de ani. „Sentimentul…