Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol este suficient de active pe conturile de socializare, unde urmaritorii ei sunt la curent cu tot ce face vedeta in viața de zi cu zi. Recent, aceasta a avut parte de un moment neplacut, cand s-a trezit ca este harțuita de o femeie care i-a trimis mai multe mesaje. Prezentatoarea TV a facut…

- Gina Pistol traiește de cateva luni cea mai frumoasa perioada din viața sa. Vedeta a nascut o fetița perfect sanatoasa și care ii face zilele mai frumoase. Astazi a publicat o noua imagine cu ea pe contul sau de Instagram. Fanii au fost de-a dreptul cuceriți de fotografie.

- Veste „bomba” in showbiz! Gina Pistol și Smiley și-au botezat de curand fiica, in mare secret. Deși fericiții parinți au vrut sa pastreze discreția in privința acestui eveniment, o alta vedeta i-a dat de gol, mai exact, o colega de breasla de-a lui. Tot ea a postat primele imagini spectaculoase de la…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani și Smiley, in varsta de 37 de ani, au devenit parinți in luna martie, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Chiar daca au refuzat sa ii arate chipul, parinții micuței Josephine au postat mai multe imagini cu ea in mediul firtual Gina Pistol a postat pe pagina…

- Pentru Smiley și Gina Pistol astazi este o zi de-a dreptul emoționanta, asta deoarece e pentru prima data cand sarbatoresc 1 iunie in preajma copilului lor. Iata cum a surprins-o cantarețul pe iubita sa impreuna cu cea mica

- Gina Pistol este in al noualea cer de cand este mama, iar michuța Josephine o uimește pe vedeta pe zi ce trece cu modul ei de a explora tot ceea ce o inconjoara, dar și rapiditatea cu care crește. Iata cum s-au pozat cele doua, dar și ce alte imagini emoționante a mai postat iubita lui Smiley cu fiica…

- Gina Pistol a fost inlocuita de la „Asia Express” , sezonul 4 de Irina Fodor. Prezentatoarea a nascut de curand, are grija de fetița ei, dar arde de nerabdare sa afle ce se intampla la filmarile emisiunii care au loc chiar acum in Turcia. Sambata, pe 23 mai, cele noua echipe de vedete au pornit in Turcia…