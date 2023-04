Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut s-o cunoaștem pe Catalina Nicoleta Ionița, o concurenta ce i-a impresionat pe Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu emoționantele confesiuni pe care le-a facut despre viața ei.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Jurații se „lupta” pentru cea de a șasea amuleta! Chef Catalin Scarlatescu a avut un schimb de replici in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite cu colegii lui de la masa juriului, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Ce veste neașteptata le-a dat Gina Pistol.

- Elwira, soția lui Mihai Petre, va juriza in ediția din aceasta seara de la „Chefi la cuțite”. Competiția se complica, iar cei trei Chefi vor avea discuții aprinse in show-ul difuzat la Antena 1. Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o…

- Fiecare ediție de la Chefi la cuțite este plina de surprize atat pentru telespectatori, jurați, dar și pentru... prezentatoarea TV! Gina Pistol a avut parte de o sperietura! Ce farsa i-au facut chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu! Iata cum a reacționat indragita vedeta.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și nou intratul Ștefan Popescu s-au intrecut pentru prima amuleta pusa la bataie de Gina Pistol. Speak a fost cel care a trebuit sa decida cine este caștigatorul amuletei.

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a debutat in forța și promite sa aduca rețete savuroase, povești de viața uluitoare, concurenți din toate colțurile lumii și reguli noi la lupta pentru amuleta! Inca de la inceput, Catalin Scarlatescu a propus un pariu pentru Sorin Bontea și Florin Dumitrescu,…

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…