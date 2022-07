Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. Reușește sa cucereasca telespectatorii inca din primele momente cand apare pe micile ecrane. Iata ca Gina Pistol nu s-a oprit aici, ci a inceput sa studieze și un alt domeniu, care se pare ca ii place foarte mult. Astazi,…

- Ce cursuri inedite a absolvit Ilinca Obadescu, prezentatoarea Știrilor Kanal D Ilinca Obadescu este cunoscuta de oameni drept prezentatoarea Știrilor Kanal D. O vedem aproape zilnic la tv, dar nu știm prea multe lucruri despre pasiunile ei. Frumoasa vedeta tv este pasionata de lucruri extreme, astfel…

- Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape 5 ani. Au o fetița, pe Josephine, și o relație solida, așa cum și-au dorit. Aceștia au facut recent primele declarații despre nunta, dupa ce a primit numeroase intrebari legate de pasul cel mare. „Nu știu ce sa zic (n.red.: despre nunta). Noi ne vedem ca…

- „Un baiețel mi-a spus ca nu e bine sa ne ascundem in dulap, pentru ca daca dulapul cade cu ușile in jos, nu mai putem sa-l deschidem. Copiii au putere de deducție”, povestește Delia Moleș, managerul proiectului „Pregatit inseamna protejat” al Crucii Roșii Sector 6. De trei ani, de cand face acest proiect,…

- Viața de cuplu a lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat mult de cand au devenit parinți. Micuța Josephine a venit pe lume in urma cu un an și cateva luni, iar fericiții parinți dezvaluie cum se descurca de cand familia s-a marit. In luna martie a anului trecut Gina Pistol a nascut o fetița perfect…

- De ceva vreme, a fost clar: nu Gina Pistol va prezenta noul sezon din Asia Express, care se va numi, de fapt, America Express. S-a crezut, apoi, ca doar Irina Fodor va fi gaza emisiunii. Numai ca Antena 1 a avut alte planuri. Nu s-a multumit doar cu un prezentator, ci producatorii au vrut 3. […] The…

- Mirela Vaida și-a surprins fanii de pe rețelele sociale cu un anunț de zile mari. Prezentatoarea de la Acces Direct de la Antena Stars va gazdui o noua emisiune, in curand. Blondina este entuziasmata in privința noului proiect pe care l-a imbrațilșat. Despre ce este vorba. Mirela Vaida iși face propriul…

- In urma cu mai bine de un an, Gina Pistol a devenit mama pentru prima data, astfel corpul ei a suferit o serie de modificari. Ba mai mult decat atat, de la o silueta demna de invidiat, prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a ajuns sa iși faca griji pentru kilogramele in plus, așa ca s-a apucat de o dieta,…